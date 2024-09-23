تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 3 عناصر من تنظيم "بي كيه كيه/ واي بي جي" شمالي العراق وسوريا.

وجاء في بيان الوزارة أن القوات المسلحة التركية قامت بتحييد عنصر من "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عمليات درع الفرات شمالي سوريا، واثنين آخرين في منطقة عمليات "المخلب-القفل" شمال العراق، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.