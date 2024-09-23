ميقاتي: العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية، وتشديده على وجوب إنهاء الحرب، موقف يجب أن يكون حافزًا للجميع - لا سيما لدول القرار - للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وتطبيق القرار الدولي رقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن، وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل.

وأضاف في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الاثنين، أن «العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء».

وأكمل: «وفي كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق، وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن هجمات جديدة على جنوب لبنان، ظهر الاثنين، بعد الغارات المكثفة التي شنها صباحا.

وقال الجيش الإسرائيلي، ظهر الاثنين، إنه ينفذ حاليا غارات على أهداف تابعة إلى حزب الله.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من هجمات مكثفة، شنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان صباح الاثنين.

وادعى الاحتلال أنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، زاعمًا أن حزب الله يخزن صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.