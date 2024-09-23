كوريا الجنوبية تحذر بأنها ستتخذ إجراءات صارمة في حال استمرار بيونج يانج في إلقاء بالونات النفايات

حذر الجيش الكوري الجنوبي من أنه سوف يتخذ" إجراءات عسكرية صارمة" في حال استمرت كوريا الشمالية في إلقاء بالونات النفايات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية، أن هيئة الأركان المشتركة قالت في بيان اليوم الاثنين، إنها سوف تتخذ إجراءات عسكرية صارمة إذا قررت أن كوريا الشمالية تجاوزت الخطوط أو أنها تلحق ضررا بالغا بالشعب الكوري الجنوبي.

ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات العسكرية التي تعتزم هيئة الأركان اتخاذها.

وأوضحت هيئة الأركان أنه منذ 28 مايو الماضي، أرسلت كوريا الشمالية 55 ألف بالون محملة بالنفايات، بهدف إحداث اضطراب داخل كوريا الجنوبية من خلال التسبب في قلق وعدم ارتياح مواطني كوريا الجنوبية من خلال تصرفات وصفتها هيئة الأركان بأنها مشينة وتافهة.

ويعتزم الجيش الاستمرار في جمع البالونات عقب هبوطها، كما رفض جميع الدعوات بإطلاق النار عليها وهي في الجو، قائلا إن ذلك يمكن أن يقوض السلامة العامة.