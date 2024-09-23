استضاف المسرح الصغير في قصر ثقافة الأنفوشي، في السابعة من مساء اليوم، العرض المسرحي "Error 404" من إسبانيا، وهو سادس عرض ضمن عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.

تحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. تأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت، الرئيس الشرفي للمهرجان.

"خطأ 404" هي مسرحية صامتة موجهة للأطفال والشباب، جمهورها معتاد على التقنيات الحديثة، بطل القصة، ستيف، هو صبي عادي يعيش حياة بسيطة لكنه مغمور تمامًا في عالم الأجهزة الإلكترونية.

تدعوك هذه المسرحية الرقيقة والعاطفية إلى التفكير في معنى الحياة والعجائب التي تقدمها لنا، وما نتجاهله غالبًا، والعرض من بطولة وإخراج فاجنر جالو.

وأشار تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، إلى أن هذه الدورة تُعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم.

يشارك في هذه الدورة 15 عرضًا، منها أربعة عروض مصرية و11 عرضًا من 11 دولة، وهي: الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، والسعودية.

تُقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددًا من الورش الهامة، بالإضافة إلى تكريم عدد من نجوم الفن.