رادوكانو تنسحب من بطولة الصين للتنس

اضطرت البريطانية إيما رادوكانو للانسحاب من بطولة الصين المفتوحة للتنس، بسبب إصابة في القدم.

وكانت المصنفة الأولى في بريطانيا اضطرت للانسحاب من مباراتها أمام داريا كاساتكينا الأسبوع الماضي، في بطولة كوريا المفتوحة.

وتأهلت رادوكانو إلى الأدوار الرئيسية من بطولة بكين بعد تقدمها إلى المركز ال54 في التصنيف العالمي مؤخرا.

وكتبت رادوكانو اليوم الاثنين عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي "أهلا، الأسبوع الماضي في سول تعرضت لإلتواء في بعض أربطة القدم ، وهو للأسف ما يحتاج إلى بعض الوقت للتعافي".

وأضافت "هذا يعني عدم قدرتي على اللعب في بكين لكني أتمنى العودة للمنافسة في أقرب وقت ممكن".

وكانت رادكانو التي فازت بشكل مفاجئ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة قبل ثلاثة أعوام، عانت من إصابات متكررة منذ ذلك الحين وقضت أغلب موسم 2023 في التعافي من الجراحة في الرسغ والكاحل.