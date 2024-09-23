تحرير 241 محضرا تموينيا متنوعا في حملات على الأسواق بالمنوفية

شنت لجنة مشكلة بقرار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حملات تفتيشية، برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة للمرور على المخابز السياحية والإفرنجية وثلاجات اللحوم والأسماك والهايبرات، ومحلات الجزارة بنطاق مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمرور الدوري على كل الأنشطة التجارية ومنافذ الأغذية للوقوف على مدى قانونيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم الإثنين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 135 محضرا تموينيًا، تنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومزاولة الأنشطة بدون تراخيص، وإعدام 60 كيلوجرام زيوت غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبط 3 أطنان طحينة وسوداني مقشور مجهول المصدر، و28 عبوة حلاوة منتهية الصلاحية.

وأضاف أنه تم تحرير 57 محضرًا وإنذارات بيئية و39 محضر غلق إداري لبعض المحلات غير المرخصة، وكذا تحرير 10 محاضر لصيدليات لوجود أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية وتغيير التسعيرة وعدم وجود المدير الصيدلي.

وأكد محافظ المنوفية، متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة، والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.