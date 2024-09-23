جيش الاحتلال يمهل سكان القرى اللبنانية في البقاع ساعتين لمغادرة منازلهم

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الاثنين، نداء إلى سكان القرى اللبنانية في منطقة البقاع، داعيًا إياهم إلى مغادرة منازلهم خلال ساعتين.

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، «السكان الذين يتواجدون بالقرب أو داخل مباني وبيوت تم تخزين داخلها صواريخ وأسلحة، الابتعاد عنها فورًا».

وأضاف: «هذا إنذار محدد للقرى في البقاع اللبناني، السكان الموجودون بالقرب أو داخل منازل تم تخزين داخلها صواريخ ووسائل قتالية، ابتعدوا عنها فورًا حفاظًا على سلامتكم»، وفقًا لمزاعمه.

واستطرد: «تشاهدون عملياتنا في منطقة جنوب لبنان حيث يستعد حزب الله إطلاق أسلحته نحو إسرائيل ونحن لن نسمح ذلك. ابتعدوا من هذه المنازل حفاظًا على سلامتكم، حزب الله يكذب عليكم ويعرضكم للخطر»، بحسب ادعائه.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم، أدت حتى اللحظة إلى مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين.

ونوهت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، أن «من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون».

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، مستشفيات في جنوب وشرق البلاد للاستعداد لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة؛ لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة، التي تشنها إسرائيل الاثنين، تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.