 وزير الصحة: نتبع منظومة معقدة للاطمئنان على كل نقطة مياه تنزل للمواطن من الحنفية - بوابة الشروق
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وزير الصحة: نتبع منظومة معقدة للاطمئنان على كل نقطة مياه تنزل للمواطن من الحنفية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 1:47 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة شكلت فريق عمل للمرور على محطات المياه في أسوان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من المستشفيات بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، أن الدولة تتبع نظامًا للحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل، تشترك فيه أكثر من وزارة.

وذكر أن وزارة الموارد المائية والري تأخذ عينات من السد والبحيرة بشكل يومي وأسبوعي؛ لتطمئن على المياه عند وصولها إلى مصر، قائلًا إنها تحللها في معامل متقدمة.

وأكمل: «المياه عندما تتجه إلى محطات المعالجة، في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تجري علميات معالجة والكشف الدوري والمعملي».

ولفت إلى أن «دور وزارة الصحة مرتبط بالكشف المعملي والتحاليل عند خروج المياه من محطات المعالجة للشبكات الداخلية إلى المنازل»، معقبًا: «نتبع منظومة معقدة للاطمئنان على كل نقطة مياه تنزل للمواطن من الحنفية».

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