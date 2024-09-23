السنغال: اكتشاف قارب يحمل 30 جثة متحللة قبالة السواحل

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قالت السلطات العسكرية السنغالية اليوم الاثنين، إن القوات البحرية عثرت على 30 جثة متحللة على الأقل لمهاجرين مشتبه بهم على متن قارب صيد.

وكان القارب يبحر على مسافة نحو 70 كيلومترا قبالة ساحل العاصمة السنغالية داكار غرب أفريقيا في المحيط الأطلسي.

وتمثل عملية تحديد هوية أصحاب الجثامين تحديا نظرا لحالة التحلل الشديد. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أين ومتى وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، حسبما أفاد بيان عسكري نشر على قنوات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المهاجرين ينطلقون من السنغال والدول المجاورة لها في غرب أفريقيا، بشكل منتظم في رحلة تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية.

وفي بداية أيلول/سبتمبر الجاري، انقلب قارب بعد وقت قصير من مغادرته مدينة مبور السنغالية، جنوب داكار.

وانتشل رجال الإنقاذ 39 جثة ويخشى أن يكون العشرات قد لقوا حتفهم.

وأفادت البحرية السنغالية بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم اعتراض أكثر من 1700 شخص كانوا على قوارب تحاول مغادرة البلاد.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصل أكثر من 19 ألف مهاجر إلى جزر الكناري من الخط الساحلي لغرب أفريقيا الممتد من غينيا إلى المغرب في النصف الأول من عام 2024.

ويعتبر هذا العدد أكبر بكثير مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ووصل عدد قياسي بلغ نحو 40 ألف شخص إلى جزر الكناري خلال العام بأكمله.