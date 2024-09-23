نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيرشون هكوهين قوله إن إسرائيل قد "تضطر" إلى التوغل البري في لبنان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قد قال - ردا على سؤال للصحفيين عن احتمال توغل بري إسرائيلي في لبنان - إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو مطلوب" من أجل إعادة السكان الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الشمال إلى منازلهم بأمان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف هاجاري: "وجهنا ضربة استباقية لحزب الله، والهجمات على لبنان ستستمر"، مردفا: "هجومنا على لبنان جاء بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل".

وتابع: "ندعو سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله".

من جهة أخرى، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لرؤساء السلطات المحلية بشمال إسرائيل القول إنهم يواجهون يوما من القتال الكثيف مع حزب الله اللبناني.

وأفادت "الجزيرة" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسة غارات على بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان ومنطقة جبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان. كما شن سلسلة غارات على محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل شرقي لبنان.

وقالت وكالة أنباء لبنان إن إسرائيل شنت أكثر من 80 غارة على مناطق عديدة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستمرار تحليق المقاتلات الحربية وطيران الاستطلاع الإسرائيلي في جنوب لبنان.