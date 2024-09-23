منسق الأمم المتحدة في لبنان: الأمور تزداد صعوبة على المدنيين

عقدت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية في لبنان، اجتماعًا طارئًا في السرايا اليوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، إن «الأسبوع الماضي كان دراماتيكيًا على لبنان ونتائجه ضخمة على المدنيين».

وأشار إلى أن «الاجتماع ناقش كيفية الاستجابة لهذه الأوضاع وللناس التي تحتاج المساعدة، وهي تحاول الانتقال من مكان إلى آخر».

وأضاف: «الحلول كما نعرف جميعا هي دبلوماسية وسياسية، ومهمتي كمنسق للأمم المتحدة هي الدفع في هذا الاتجاه، ولكن ما نراه يوما بعد يوم أن الأمور تزداد صعوبة على المدنيين».

ولفت إلى أن «الأمم المتحدة والمجتمع المدني يقومان بكل ما في وسعهم مع الهيئات المانحة، من أجل البحث في كيفية الدعم ومساعدة الحكومة على الاستجابة».

وأشاد بالقطاع الصحي في لبنان الذي استجاب بقوة لأحداث الأسبوع الماضي، مثمنًا تعامله مع هذا العدد الكبير من المصابين.