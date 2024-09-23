عبد العاطي يلتقي مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية في نيويورك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد مع وزير الدولة للخارجية والتعاون الدولي والشتات في غينيا الاستوائية، سيميون أويونو ايسنو انجي، بنيويورك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



حيث قدم الوزير التهنئة للوزير الاكواتوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الشهر الماضي وتجديد الثقة فيه وإعادة تعيينه في منصبه متمنياً له التوفيق.

وعبر الوزيران عن الارتياح لمسار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتوافقا على مواصلة العمل على تفعيل مختلف أوجه آليات التعاون في شتى المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ولاسيما في مجالات الاسكان، والصحة، والأمن والدفاع، والبنية التحتية، والزراعة، والتجارة، والطاقة، وغيرها، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية ذات الصلة.



كما اتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بين البلدين في الموضوعات الإقليمية والدولية.