مدارس صيدا اللبنانية تقلص ساعات عملها نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة

قلصت مدارس مدينة صيدا جنوب لبنان، الاثنين، ساعات التدريس، وطالبت الأهالي بمرافقة أبنائهم تحسبا لأي طارئ، نظرا للقصف الإسرائيلي المكثف على جنوب وشرق البلاد الذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، ما تسبب بازدحام بشوارع المدينة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إت شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها تشهد زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 100 شخص وإصابة 400 أخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

وأوضحت الوكالة أن "المدخل الجنوبي للمدينة يشهد زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية معادية".

كما أكدت أن "القطاع الطبي والهيئات الصحية والطواقم الطبية والإسعافية مستنفرون، تحسبا لأي طارئ، وتجاوبا مع خطة وزارة الصحة في ظل الوضع الراهن".

ونفذ الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر الماضي، وفق وكالة الأناضول للأنباء.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الاثنين أنه قصف أكثر من 300 هدف لـ"حزب الله" في لبنان، وأن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي صادق على مهاجمة أهداف جديدة للحزب.

كما ألمح المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، إلى احتمال استهداف عشرات القرى اللبنانية بعمق 80 كيلومترا من الحدود.

لم ينف ولم يؤكد هاجاري الإعداد لعملية برية في لبنان، فردا على سؤال بهذا الشأن أجاب: "سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بسلام"، في إشارة إلى سكان المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.



