أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.



وتتألف الحكومة السورية الجديدة من:

– الدكتور محمد غازي الجلالي رئيسا لمجلس الوزراء

– الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

– الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

– الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للصناعة

– اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

– المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة

– العماد علي محمود عباس وزيرا للدفاع

– المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات وتقانة المعلومات

– القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل

– المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

– الدكتورة ديالا بركات وزيرا للثقافة

– الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية

– السيد لؤي عماد المنجد وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

– السيد أحمد بوسته جي وزير دولة

– الدكتور محمد عامر المارديني وزيرا للتربية

– المهندس لؤي خريطة وزيرا للإدارة المحلية والبيئة

– المهندس معتز قطان وزيرا للموارد المائية

– السيد بسام الصباغ وزيرا للخارجية والمغتربين

– الدكتور بسام حسن وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

– الدكتور رياض عبد الرؤف وزيرا للمالية

– الدكتور أحمد ضميرية وزيرا للصحة

– الدكتور سنجار طعمة وزيرا للكهرباء

– الدكتور فايز المقداد وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

– الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

– السيد أحمد هدلة وزير دولة

– المهندسة سمر السباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

– الدكتور حمزة علي وزيرا للأشغال العامة والإسكان

– السيد زياد غصن وزيرا للإعلام

وكان الرئيس السوري قد كلف في 14 سبتمبر الجاري محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة الجديدة في سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

ومحمد غازي الجلالي أول رئيس للحكومة السورية من الجولان المحتل، ويأتي تعيينه في وقت تشهد سوريا فيه صعوبات في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية على سوريا، وفرض قانون "قيصر" للعقوبات الأمريكي، وتزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما انعكس على الوضع الاقتصادي.