تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في بولندا خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ بداية العام.
وذكر مكتب الإحصاء البولندي أن مبيعات التجزئة زادت خلال سبتمبر بنسبة 6ر2% سنويا بعد زيادتها بنسبة 4ر4% خلال أغسطس، ليصل معدل الزيادة إلى أقل مستوياته منذ بدأت المبيعات تسجل نموا في يناير الماضي.
وزادت مبيعات السيارات والدراجات النارية وقطع الغيار بنسبة 7ر15% سنويا خلال الشهر الحالي، في حين زادت مبيعات الأدوية ومستحضرات التجميل ومعدات تقويم العظام بنسبة 2ر11% سنويا.
في المقابل تراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 4ر0%، وتراجعت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 6ر13%. وتراجعتم مبيعات الأثاث وأجهزة الراديو والتلفزيون والأجهزة المنزلية بنسبة 3ر5%.
وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة خلال سبتمبر بنسبة 1ر1% بعد زيادتها بنسبة 9ر1% خلال أغسطس.