سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في بولندا خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ بداية العام.

وذكر مكتب الإحصاء البولندي أن مبيعات التجزئة زادت خلال سبتمبر بنسبة 6ر2% سنويا بعد زيادتها بنسبة 4ر4% خلال أغسطس، ليصل معدل الزيادة إلى أقل مستوياته منذ بدأت المبيعات تسجل نموا في يناير الماضي.

وزادت مبيعات السيارات والدراجات النارية وقطع الغيار بنسبة 7ر15% سنويا خلال الشهر الحالي، في حين زادت مبيعات الأدوية ومستحضرات التجميل ومعدات تقويم العظام بنسبة 2ر11% سنويا.

في المقابل تراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 4ر0%، وتراجعت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 6ر13%. وتراجعتم مبيعات الأثاث وأجهزة الراديو والتلفزيون والأجهزة المنزلية بنسبة 3ر5%.

وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة خلال سبتمبر بنسبة 1ر1% بعد زيادتها بنسبة 9ر1% خلال أغسطس.