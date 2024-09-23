رئيس إقليم كردستان يبحث مع محافظ أربيل الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان الإقليم

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أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أهمية العمل على إنجاح انتخابات برلمان الإقليم.





جاء ذلك خلال اجتماع لنيجرفان بارزاني مع محافظ أربيل أوميد خوشناو ومسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة دعاهم إلى ضرورة إجراء حملة الدعاية الانتخابية بأسلوب حضاريئ

وناقش بارزاني في الاجتماع استعدادات المحافظة لهذه الانتخابات، مؤكدا أهمية دور الحكومة في الإقليم من أجل إنجاحها.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم "ناقش اللقاء أيضا مستوى الخدمات وعملية إعادة الإعمار والبرامج التنموية وكيفية العمل والمشاريع في محافظة أربيل وأقضيتها، وسلط الضوء على أهمية توفير الاحتياجات وحل المشاكل".

وأكد بارزاني على ضرورة تحسين مستوى الخدمات في المحافظة، معربا عن دعمه لها وإنجاح إدارة أربيل في خدمة المواطنين بشكل أفضل.