 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

وفا
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:26 ص

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف صفا في الطابق العلوي من مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال، قد قصفت أمس مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.


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