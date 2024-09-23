أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف أن الوحدات الروسية دمرت مدفع قيصر الفرنسي ذاتي الحركة بمحور كورسك.



وقال إن قوات أحمد الروسية الخاصة دمرت مدفع قيصر الفرنسي ذاتي الحركة في كورسك، وأحرقت قذيفة هاون وعدة قطع، كما دمرت عددا كبيرا من المعدات مع تكبد خسائر في القوات الأوكرانية.



وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو على الأرجح قيصر مدافع هاوتزر، معدات أجنبية عالية الجودة احترقت أيضا بشكل جيد للغاية، كما تبين أن القوات الأوكرانية احترقت بقذائف هاون واحدة".

وأشار إلى أنه تم نشر "فرق جديدة من المسيرات التي تحلق حول قطاعنا على مدار الساعة وتحاول تحقيق شيء ما، لكن لن تغير شيئا".

هذا وأعلن اللواء أبتي علاء الدينوف في وقت سابق، أن الوحدات الروسية سيطرت على بلدتي نيكولايفو ودارينو في مدينة سودجا بمقاطعة كورسك.

كما أفادت الدفاع الروسية يوم الأحد بأن خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك منذ بدء القتال هناك تجاوزت 16 ألف جندي بعد سقوط أكثر من 380 جنديا ما بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.