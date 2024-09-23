مع دخول فصل الخريف، حذر العلماء في أنحاء العالم من المتحور الجديد من فيروس كورونا شديد العدوى، المعروف بـ "إكس إي سي"، الذي بدأ ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وسط تكهنات بأن يصبح قريبا السلالة السائدة، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

وبدأ متحور كورونا الجديد، الذي يعد سلالة فرعية من متحور "أوميكرون" المكتشف مسبقا، في الانتشار، حيث تم الإبلاغ عنه لأول مرة في مدينة برلين بألمانيا فى يونيو الماضي، قبل أن يبدأ في الانتشار بسرعة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، حيث سرعان ما ظهر في بريطانيا والولايات المتحدة والدنمارك.

وبحلول سبتمبر، تم رصد المتحور الجديد لفيروس كورونا في 27 دولة حول العالم، بما في ذلك ألمانيا وبولندا ولوكسمبورج والنرويج وأوكرانيا والصين والدنمارك والمملكة المتحدة والبرتغال وهولندا.

ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، فالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد بها بعض الطفرات الجديدة التي تساعدها على الانتشار بسرعة كبيرة، فهي هجين من المتغيرات الفرعية من سلالة "أوميكرون" المكتشفة سابقا KS.1.1 وKP.3.3.

- ولكن، هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من متحورات كورونا؟

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، فلا تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات لأنها لا تقضي إلا على العدوى الجرثومية.

وقالت منظمة الصحة العالمية بأنه علما بأن مرض كوفيد-19 يسببه فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، فلا تأثير للمضادات الحيوية عليه، ولا ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه.

وذكرت أنه مع ذلك يستعمل الأطباء في المستشفى المضادات الحيوية أحياناً لعلاج حالات العدوى الجرثومية الثانوية التي يمكن أن تشكّل إحدى مضاعفات كوفيد-19 لدى المرضى المصابين بحالة مرضية وخيمة.

لا ينبغي استعمالها إلا بتوجيهات الطبيب

ولكن مع ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا ينبغي استعمال المضادات الحيوية إلا بموجب توجيهات الطبيب لعلاج حالات العدوى الجرثومية.

وفي تقرير آخر، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد-2019 ومتحوراته تعد من الفيروسات، لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو علاجه.

ومع ذلك، إذا تم إدخال المريض إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد-2019، فقد يحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابته بعدوى جرثومية مصاحبة.

العزل والتطعيم ضد الفيروس ومتحوراته

وقالت المنظمة العالمية، إنه إذا ظهرت على أي شخص أعراض كوفيد-19 أو متحوراته الجديدة مثل أوميكرون وإكس إي سي أو كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فيجب أن يعزل نفسه حتى يتعافى.

وطالبت المنظمة بالتأكد من الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19 على الفئات ذات الأولوية، مثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، والذين يعانون من مشكلات صحية كامنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والمشكلات الصحية المزمنة وكبت المناعة، بما في ذلك فيروس العوز المناعي البشري والسمنة والسرطان والحوامل والأشخاص غير المُطعَّمين.

وقامت منظمة الصحة العالمية، بتحديث توصياتها بشأن التطعيم بالسلسلة الأولية، وهي جرعتين من أي لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد ومتحوراته الجديدة، بالإضافة إلى الحاجة إلى جرعات مُعَزِّزَة.