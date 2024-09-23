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روسيا: قاعدتنا النووية في أرخبيل نوفويا زيمليا جاهزة للرد على الخطوات الأمريكية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:01 م

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موقف روسيا من مسألة التجارب النووية لم يتغير وموسكو لن تجريها إذا امتنعت الولايات المتحدة أيضا عن مثل هذه الخطوات.

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا تلفت انتباه الدول الغربية إلى أن موقع التجارب في أرخبيل نوفويا زيمليا "بحالة جهوزية تامة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنبك" الروسية، اليوم الاثنين.

وقال ريابكوف للصحفيين: "لم يتغير شيء، على النحو الذي حدده و صاغه الرئيس الروسي، يمكننا إجراء مثل هذه الاختبارات، لكننا لن نجريها إذا امتنعت الولايات المتحدة عن مثل هذه الخطوات فيما يتعلق بإجراء الاختبارات".

وتابع ريابكوف: "أود أن ألفت انتباهكم إلى ما نُشر أخيرا في وسائل الإعلام والذي يفيد بأن البنية التحتية لموقع اختبار في أرخبيل "نوفايا زيمليا" في حالة استعداد تام، وقد تم ذلك أيضا استجابة لخطوات واشنطن، التي ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين، دعنا نقول، البنية التحتية التي لديهم في هذا المجال".

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيردي ريابكوف، بأن عودة روسيا إلى تنفيذ معاهدة "ستارت" لن تكون ممكنة إلا بعد تخلي واشنطن عن مسارها العدائي تجاه موسكو.

وأشار أيضا إلى أن العقيدة النووية الروسية تحتوي الآن على صيغ عامة للغاية، كما يتضح من تجربة إجراء عملية عسكرية خاصة.


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