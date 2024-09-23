الاتحاد الأوروبي يعلن خلو السويد من حمى الخنازير الأفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات السويدية اليوم الاثنين، أن السلطات البيطرية في الاتحاد الأوروبي وافقت على رفع اسم السويد من قائمتها للدول التي تعاني من حمى الخنازير الأفريقية.

وجاء الإعلان بعد نحو عام من اكتشاف المرض شديد العدوى -الذي يصيب الخنازير البرية والمنزلية، ولكنه لا ينتقل إلى البشر - في السويد.

وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للمفوضية الأوروبية في غضون أسبوع، وبعد ذلك سيتم إعلان السويد رسميا خالية من حمى الخنازير الأفريقية.

وقال مجلس الزراعة السويدي إن السويد تمكنت من القضاء على حمى الخنازير الأفريقية بشكل أسرع من أي دولة عضو في التكتل.

وجرى رصد أول حالة إصابة بالحمي في السويد في 6 سبتمبر 2023 في خنزير بري تم اكتشافه بالقرب من بلدة فاجرستا، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب ستوكهولم.

وجرى إطلاق حملة شاملة لمكافحة المرض، حيث تحمل مجلس الزراعة السويدي تكاليف بلغ إجماليها ما يعادل نحو 10 ملايين يورو (11 مليون دولار).

وقبل عدة أسابيع ، تقدم مجلس الزراعة السويدي بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية حتى يتم الإعلان رسميا عن خلوها من المرض .

وبمجرد رفع اسمها من القائمة ، سيتم إزالة جميع القيود والعراقيل المتبقية في أقرب وقت.