النصر يعبر الحزم بثنائية ويتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين

تغلب النصر على نظيره الحزم، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم ساديو ماني بالهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من شوط المباراة الأول من رأسية متقنة.

وأدرك باسل السيالي التعادل للحزم في الدقيقة 62 بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى مباشرة، ويدرك التعادل لصالح فريقه.

وسجل نواف بوشل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 92 من بعدما استغل خطأ حارس مرمى ومدافع الحزم ليستخلص الكرة ويضعها في المرمى الخالي، لتنتهي المباراة بفوز العالمي بنتيجة 2-1 ويتأهل لدور الـ16.