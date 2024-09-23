محكمة تقضي بسجن مهاجم القصر الملكي النرويجي لمدة 6 أشهر

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قالت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، إن محكمة نرويجية قضت بسجن مواطن أجنبي قعيد لمدة ستة أشهر لإلقائه عبوتين حارقتين (مولوتوف) على القصر الملكي في أوسلو.

وأضافت الشرطة ، إن الحكم ضد الرجل جاء مخففا لاعترافه بجريمته.

وساهمت مشاكله الصحية في إصدار المحكمة لقرارها ، فيما تنظر السلطات في احتمال ترحيله خارج البلاد.

وحدث الهجوم في 8 يوليو الماضي في الجزء الخلفي من القلعة التي تقع في وسط العاصمة النرويجية.

وقال الرجل القعيد لشاهد عيان إنه كان يحمل قنبلة قبل إلقائه العبوتين الحارقتين على المبنى.

ولم يكن كبار أفراد العائلة المالكة ، الملك هارالد الخامس والملكة سونيا ، وولي العهد هاكون والأميرة ميته ماريت في القصر في ذلك الوقت ، رغم وجود أحد أفراد العائلة المالكة لم يتم الكشف عن اسمه في المبنى.

وقال محامي الدفاع عن الرجل، وهو مواطن بيلاروسي، لقناة تي في 2 إنه لم يكن ينوي إصابة أي شخص وأن تصرفه لم يكن سوى "صرخة طلبا للمساعدة".