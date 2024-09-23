أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، انتهاء فصل الصيف، وبدء فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، 23 سبتمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، لينتهي في ديسمبر المقبل، حيث ستصل مدته إلى 89 يومًا.

ومع إعلان انتهاء فصل الصيف ومجيء فصل الخريف، يحل الاعتدال الخريفي، والذي يكون عادة في أحد أيام 20، 21، 22 وحتى 23 سبتمبر، وتكون فيه الشمس منطبقة تماما على خط الاستواء قادمة من نصف الكرة الأرضية الشمالي الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي نحو النصف الجنوبي من الأرض، والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية.

ولكن، ماذا نعرف عن ظاهرة الاعتدال الخريفي؟

ظاهرة الاعتدال الموسمي من الظواهر الفلكية الهامة، حيث يعتمد عليها سكان الكرة الأرضية لمعرفة التغيرات المناخية، وفي الاعتدال الخريفي يمكن تحديد اتجاه الشرق والغرب بدقة متناهية وقت شروق الشمس وغروبها، لأن الشمس تشرق من نقطة الشرق تمامًا، عند الدرجة 90، وتغرب في نقطة الغرب تمامًا، ويختفي ظلها تمامًا عند خط الاستواء.

وبينما حلت، الاثنين، ظاهرة الاعتدال الخريفي على سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيكون الوضع معاكسًا تمامًا عند سكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، إذ يشهدون ظاهرة الاعتدال الربيعي في اليوم ذاته، وفيه يتساوى طول الليل والنهار عند جميع سكان الكرة الأرضية.

وفي الاعتدال الخريفي يتساوى الليل والنهار تماما، وحينها يبدأ فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي، فيما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي.

وبعد هذا التاريخ، يُصبح الليل أطول والنهار أقصر في النصف الشمالي من الأرض.

وبعده يبدأ في منطقة القُطب الشمالي ليل طويل جدا ويستمرّ لمُدّة 6 أشهر كاملة حتى موعد الاعتدال الربيعي، فيما يبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهار طويل جدا، يستمرّ لمُدة 6 أشهر كاملة، حتّى شهر مارس.

ويُعتبر فصل الخريف هو البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية، حيث يستمر فصل الخريف 90 يوما حتى حدوث الانقلاب الشتوي في ديسمبر المقبل، وحينها تنخفض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.

وظاهرة الاعتدال الخريفي تأتي بعد الانقلاب الصيفي، الذي تستمر بعده الحركة الظاهرية للشمس في الاقتراب من خط الاستواء، يومًا بعد يوم، حتى تتعامد تمامًا على الخط.

وبعد حدوث الاعتدال الخريفي تستمر الشمس في حركتها الظاهرية نحو الجنوب، بحيث يقصر طول النهار ويزداد طول الليل، ويبلغ أقصر نهار على مدار العام في يوم 20 من شهر ديسمبر 2020، ويكون موعد الانقلاب الشتوي على سكان نصف الكرة الشمالي.