 تحرر 29 محضرا ضد بائعي أسطوانات البوتاجاز وأصحاب المستودعات المخالفة بالقاهرة - بوابة الشروق
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تحرر 29 محضرا ضد بائعي أسطوانات البوتاجاز وأصحاب المستودعات المخالفة بالقاهرة

محمد عبدالناصر
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 1:51 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 1:51 م

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية تموين بمحافظة القاهرة، تحرير 29 محضرا متنوعا ما بين بيع أسطوانات البوتجاز بأسعار أكبر من السعر الرسمي لها، سواء كانت أسطونات بوتاجاز منزلية أو أسطوانات تجارية.

وشدد ثابت، اليوم الاثنين، على عدم التهاون مع المستودعات التي لم تعلن عن الأسعار الرسمية للأسطوانات، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية والتفتيشية على الباعة والمستودعات، لضبط الخارجين عن القانون والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة للأسطوانات.

ووجه وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية تموين بمحافظة القاهرة، بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاوجاز للتأكد من توافر الأرصدة اللازمة من أسطوانات البوتاجاز التجارية والمنزلية، لسد احتياجات المواطنين بمحافظة القاهرة، منوهًا بتشكيل حملات المديرية بالاشتراك مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات التموينية، وذلك لتحقيق الانضباط والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.

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