الاحتلال يمنع دبلوماسيين أجانب من دخول المسجد الإبراهيمي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أعضاء في السلك الدبلوماسي الممثلين لدى فلسطين من دخول منطقة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل القديمة جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "سلطات الاحتلال تمنع أعضاء السلك الدبلوماسي، الذي يقوم بجولة ميدانية في محافظة الخليل وبلدتها القديمة، من الدخول إلى منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن هذه "محاولة من السلطات الإسرائيلية لمنع الممثلين (الدبلوماسيين) من الاطلاع على ما يتعرض له الحرم من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه".

وبالتعاون مع محافظة الخليل، نظمت الخارجية الفلسطينية جولة ميدانية شارك فيها 30 سفيرا ورئيس بعثة ومنظمة دولية، لـ"اطلاعهم على واقع المحافظة وبلدتها القديمة التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من الاحتلال ومليشيات المستعمرين"، وفق بيان الوزارة.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي من جيش الاحتلال.