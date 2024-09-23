سفير الاتحاد الأوروبي: توقيع برنامج لإنهاء الهجرة غير الشرعية إلى مصر بمليارات الدولارات قريبا

أشاد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بالدور الكبير الذي تلعبه القاهرة في التعامل مع أزمة اللاجئين، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي يعبر عن تقديره التام لما تفعله مصر تجاه أزمة اللاجئين، ونحن نتفهم العبء الكبير الواقع على الشعب المصري والحكومة؛ نتيجة الضغط على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية".

وأوضح خلال تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، مساء الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن رغبته الشديدة في تقديم المساعدة والتوصل إلى حلول نهائية لأزمة اللاجئين، مضيفا: "نعلم أن هناك عبئا كبيرًا وواضحا، وحاجة لتقديم المساعدة خاصة فيما يتعلق ببرامج الهجرة والتنقل".

وأعلن برجر، عن توقيع برنامج لدعم إنهاء الهجرة غير الشرعية مع الحكومة المصرية، قائلا: "سنوقع في القريب العاجل برنامجا لدعم إنهاء الهجرة غير الشرعية بمليارات الدولارات في ظل الحزمة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في مارس، من خلال تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية، على أن يخصص جزء منه للهجرة والتنقل".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الوزارات المعنية من الجانب المصري، بشأن كيفية استغلال هذا الدعم المالي للحد من الأعباء على الحكومة المصرية، موضحا أن أحد أهم أوجه الدعم هو الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن مصر، باعتبارها دولة مقصد، تعد وجهة للمهاجرين الباحثين عن اللجوء، مؤكدا أنها طالما ما كانت دائمًا ترحب بالمحتاجين.