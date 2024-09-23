الرئيس الجزائري يأمر بتعويض المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد بالشروع في تعويض المتضررين من مخلفات التقلبات الجوية في أقرب وقت ممكن.



وخلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، وجّه الرئيس الجزائري خالص شكره وامتنانه لكل المواطنين المتطوعين والمسؤولين والهيئات المختلفة للدولة الذين شاركوا في الهبة التضامنية بالمناطق التي مستها الفيضانات بالجنوب.

وأمر تبون بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة بما فيها النقل.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، دعا الرئيس تبون إلى تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا.

كما أمر بإعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة تفاديا لأضرار مماثلة واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية رغم أن هذه الفيضانات غير موسمية ودورتها خمسينية.