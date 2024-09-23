جامعة بنها: تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالكليات

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور أيمن عبدالحميد أمين الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في بنها وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور السيد خاطر الأستاذ بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمدي غانم الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم طب الحيوان بالكلية، والدكتورة أمل سعيد طه الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم التمريض الباطني والجراحي بالكلية، وتعيين الدكتور إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم الأستاذ بقسم الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم الصحة النفسية والتربية الخاصة بالكلية، وتعيين الدكتورة ريهام محمد فهيم الأستاذ بقسم الإعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية رئيسا لمجلس قسم الإعلان والطباعة والنشر بالكلية، وتعيين الدكتور إيهاب سعيد عبدالعظيم الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم التخدير والعناية المركزة بالكلية.

كما شملت تعيين الدكتور مختار إبراهيم عبدالحافظ الأستاذ بقسم النظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بالكلية، وتجديد إشراف الدكتور طارق أحمد الششتاوي الأستاذ المتفرغ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على مجلس قسم نظم المعلومات بالكلية، وقيام الدكتورة هبة الله محمد سعيد الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال رئاسة مجلس قسم العلاج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي بالكلية، وقيام الدكتور أيمن محمد المتولي الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال رئاسة مجلس قسم العلاج الطبيعى للجلد والأغشية بالكلية، وقيام الدكتورة وسام محمد فاروق الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئاسة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية.