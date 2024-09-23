أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فلسطينية بمدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة واحتجز طلبة ومعلمين بالمدرسة.

وأظهرت صور نشرتها منصات إعلامية فلسطينية قوات الاحتلال وهي تعتقل بعض المعلمين وأعضاء بهيئة التدريس بمدرسة حارس.

في السياق ذاته، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شخص يعمل في قاعدة بيت جبرين العسكرية الإسرائيلية بمدينة الخليل إثر محاولته طعن جندي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن المهاجم "تم تحييده" بعدما حاول سرقة سلاح جندي إسرائيلي.

ولم توضح قوات الاحتلال ما إذا كان الشخص الذي أطلقت عليه النار بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن قد استشهد.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت "الجزيرة" أن عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال أصيبوا إثر قصف شنته طائرة بدون طيار إسرائيلية على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، وأظهرت صور ومقاطع فيديو -نشرتها منصات محلية فلسطينية مشاهد توثق اقتحام مجموعة من المستوطنين للأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.