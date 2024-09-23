ينطلق عرض فيلم الأنيميشن «قلبا وقالبا» باللغة العربية، الأربعاء في 25 سبتمبر الجاري على منصة ديزني.

وكان الجزء الثاني من فيلم «قلبا وقالبا» الأعلى ربحا في تاريخ السينما على الإطلاق والذي سجل مبيعات وصلت إلى المليار دولار عالميا خلال فترة قياسية، علما بأنه مصنف اليوم في المرتبة الثامنة عالميا لأفضل الأفلام على الإطلاق في تاريخ شباك التذاكر.

ويعود الجزء الثاني من فيلم «قلبا وقالبا» من إنتاج ديزني وبيكسار إلى ذهن رايلي التي دخلت سن المراهقة حديثا، في الوقت الذي يخضع فيه المقر الرئيسي لعملية هدم مفاجئة لإفساح المجال أمام تغير لم يكن يوما في الحسبان، ألا وهو اختبار مشاعر جديدة.

فمشاعر الفرح والحزن والغضب والخوف والاشمئزاز كانت تدير العمليات اليومية في ذهن رايلي بسلاسة مطلقة منذ زمن طويل، إلى حين ظهور الضيف المفاجئ والمربك للجميع، وهو شعور القلق الذي سيترافق حتما مع مشاعر أخرى.

وتلعب الممثلة مايا هوك، دور قلق بصوتها إلى جانب إيمي بولر في دور فرح وفيليس سميث في دور حزن، ولويس بلاك في دور غضب، وتوني هيل في دور خوف وليزا لابيرا في دور اشمئزاز، هذا الفيلم من إخراج كيلسي مان، وإنتاج مارك نيلسن.