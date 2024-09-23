رئيس الحكومة اللبنانية: أبرز أهدافنا كحكومة وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته لديها أهداف متعددة أبرزها وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول. مؤكدا أن لبنان أعطى القضية الفلسطينية بقدر ما أعطت الدول العربية مشتركة.



وقال ميقاتي: "نحن نجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول. وفي كل اتصالاتنا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوقوف مع الحق".



وتابع: "لدينا أرض محتلة من قبل إسرائيل وهناك خروق كبيرة للقرار الدولي الرقم 1701". مضيفا: "نحن في حرب مفتوحة ولكن ما يجري الان هو نوع من التصعيد لتحسين المفاوضات ونأمل الا نصل الى الحرب الشاملة".

وأكد: "نحن في الحكومة لدينا أهداف متعددة الأبعاد أبرزها وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول والسعي لتعزيز المقومات التي تمكن شعبنا من الصمود تمهيدا للنهوض والتعافي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية بشخص الموفد الرئاسي اموس هوكستين تسعى لحل طويل الأمد على الجبهة الجنوبية".

وأضاف: "هدفنا بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية والتعاون مع اليونيفيل، وهذا التعاون هو المدخل للسلام والأمن في المنطقة وتعزيز سلطة الجيش. ونسعى لتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة لأننا لا نعلم إلى أين ستتطور الحرب".

وشدد على أن "قتل المدنيين واستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين يشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية".

واعتبر أن "القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز والشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات ولبنان أعطى القضية الفلسطينية بقدر ما أعطت الدول العربية مشتركة. ونحن ننادي بحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل".