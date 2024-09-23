كشف الفنان إياد نصار، خلال لقائه عبر راديو "إنرجي"، عن العديد من تفاصيل أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه لا يحب إثارة الجدل بشكل عام ولا يفضل تكرار الشخصيات التي يقدمها.

كما أكد خلال الحلقة أنه يفضل الدخول والمشاركة في الموضوعات الإنسانية الشائكة.

وتحدث عن التعاون الذي تم بينه وبين المخرج محمد ياسين، حيث قال: "أعشق وأحب العمل مع المخرج ياسين الذي تعاونا في أكثر من عمل، من بينهم مسلسل الجماعة ودوري في تجسيد شخصية حسن البنا".

وكشف عن أول مشهد له في مسلسل الجماعة، والذي كان بصحبة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، موضحًا: "المشهد كان عن كيفية تحول حياة حسن البنا من شخص دعوي إلى شخصية سياسية، وعقب انتهاء المشهد قال لي المخرج محمد ياسين: مبروك عليك حسن البنا".

وعن العمل مع منى زكي وهند صبري، قال: "هما ممثلتان مخلصتان جدًا ولديهما إحساس عالٍ وخبرة إنسانية واضحة، وهناك حالة من الوعي الكبيرة بيننا". وتطرق أيضًا إلى التعاون مع ريهام عبد الغفور ومنة شلبي، قائلاً: "تتمتع كل منهما بحالة من العفوية والثقافة الكبيرة والنضج، بجانب موهبتهما العظيمة".

كما علّق إياد نصار لأول مرة على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز الذي أثار جدلاً كبيرًا عقب عرضه على منصة نتفليكس، موضحًا أن المنصة طلبت من فريق العمل عدم التعليق على الجدل، مما أزعجه.

وأضاف أنه كان من المفترض التعليق على هذه الانتقادات، ويعتقد أن نتفليكس استفادت من الجدل السلبي كنوع من الدعاية.