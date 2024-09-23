نفى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مصنع كيما بتصريف مياه الصرف الصناعي دون معالجة في نهر النيل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الأحد، إن المصنع كان يعاني من مشاكل في الصرف قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015، وبعدها تم إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي القادمة من المصنع.

وأكد أنه يتم إجراء تحاليل دورية لمياه الصرف، قائلا: "القيم المسجلة أقل بكثير جدا من الحد المسموح به، مشكلة تلوث مياه النيل غير موجودة على الإطلاق، ونحن في أسوان أكثر حرصًا على نهر النيل من أي أحد آخر، والمياه آمنة تماما".

ونوه إلى تحديث أسلوب إضافة الكلور إلى مياه الشرب، مشيرا إلى استبدال الأسلوب القديم بتكنولوجيا حديثة من خلال تركيب منظومة حقن إلكتروني، مؤكدا أنه "لا توجد مياه شرب تخرج بدون إضافة الكلور إليها".

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى "هل تأخرنا أننا نتكلم عندما اكتشفنا الموضوع بدحض أي شائعات منذ البداية"، قائلا: "المولد النبوي الشريف كان يوم الأحد الماضي، يوم الأربعاء وفي خلال اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى الموضوع في خلال يومين على الأكثر كان البيان واضح للراي العام وفرق وزارة الصحة تعمل في المحافظة".

وذكر أنه تم الاستعجال في بدء العمل في بعض المناطق التي لم تكن مشمولة بخطة الصرف الصحي، والتي كانت مدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" المرحلة الثانية، وذلك لإدخالها في خطة الصرف الصحي العام الحالي.