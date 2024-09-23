عرض «كاسبر» يناقش القضية الفلسطينية في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ14

استضاف المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي، في التاسعة من مساء اليوم، العرض المسرحي "كاسبر" من مصر، وهو سادس عرض ضمن عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان. تحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا.

تحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت، الرئيس الشرفي للمهرجان.

يناقش العرض القضية الفلسطينية منذ نشأتها بشكل رمزي، من خلال مصنع أخشاب يعمل به مجموعة من العمال الذين يطمعون في السيطرة على الخشب القادم من الحديقة المقابلة للمصنع، ويسعون لوضع أيديهم على المادة الخام فيدخلون حديقة كاسبر ويبدأون في تزييف الأوراق للسيطرة على الحديقة وجعلها ملكًا لهم.

شارك في بطولة العرض كل من فارس عادل، محمد صلاح، كيرو عماد، مؤمن هشام، زياد رضا، محمد رحيم، أشرف علي، محمد جابر، مروان محمود، محمد حسن، عمر هشام، سعد محمد، وأحمد حسام.

والعرض من تصميم ديكور وملابس دنيا عزيز، إضاءة أحمد طارق، موسيقى محمد إبراهيم، استعراضات محمد صلاح، دعاية محمد أيمن، مكياج نادين وائل، تأليف وإخراج أشرف علي.

وأشار تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، إلى أن هذه الدورة تُعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم.

يشارك في هذه الدورة 15 عرضًا، بواقع أربعة عروض مصرية و11 عرضًا من 11 دولة، وهي: الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، والسعودية.

تُقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددًا من الورش الهامة، بالإضافة إلى تكريم عدد من نجوم الفن.