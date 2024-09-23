جالانت يحذر الإسرائيليين: أمامنا أيام يتوجب فيها إظهار التماسك والانضباط والانصياع للتعليمات

حضر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الاثنين، اجتماعاً لتقييم الاستعداد على الجبهة الداخلية، وسط توسيع للهجمات على حزب الله في لبنان، وفق ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال جالانت، إن "نجاحنا في هذه المرحلة الجديدة التي دخلناها في الحرب، يعتمد على الأداء الملائم على الجبهة الداخلية. سيتوجب على الجمهور أن يظهر التماسك خلال الأيام المقبلة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتابع: "الصمود على الجبهة الداخلية، هو المفتاح الذي سيسمح للجيش بالقتال، وتحقيق المكاسب، والإضرار بالعدو، وهذا الأمر كان مستمراً منذ عام، وتم بشكل مذهل"، على حد قوله.

وقال: "نحن نوسع هجماتنا على لبنان، تسلسل العمليات هناك يتواصل، وسنواصل حتى نحقق هدفنا بإعادة السكان إلى الشمال بأمان إلى منازلهم".

وتابع: "أمامنا أيام سيتوجب خلالها على الجمهور إظهار التماسك، والانضباط، والانصياع التام لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

واعتبر أن "الفارق بين النجاح والفشل، سيعتمد على دخول المواطنين للغرف المحصنة، والمناطق الأخرى، وفقاً للتعليمات التي نزودهم بها. هذا سوف ينقذ الأرواح".