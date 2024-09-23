نتنياهو يأمر فعليا ببناء حاجز على الحدود مع الأردن

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أمر فعلياً ببناء حاجز على الحدود الشرقية لمنع عمليات التهريب والتسلل من الأردن.

وبحسب ما نقلت القناة 13 العبرية، جاء إعلان نتنياهو في جلسة مساء أمس، لمناقشة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست.

وقال نتنياهو خلال زيارة قام بها إلى موقع عسكري إسرائيلي يطل على منطقة وادي الأردن الحدودية الأسبوع الماضي، إنهم بحاجة لتأمين الحدود الشرقية مع الأردن، خاصة بعد حادثة معبر جسر الملك حسين، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وأشار نتنياهو بأن الحاجز سيكون قوياً، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «عمون»، صباح الاثنين.