دونالد ترامب يمتدح أمير قطر: يريد السلام بقوة في الشرق الأوسط

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تدوينة على منصته "تروث سوشيال" امتدح فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وقال ترامب في التدوينة: "كان من الرائع أن أرى أصدقائي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء دولة قطر، في منتجع مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "لقد أثبت أمير قطر أنه زعيم عظيم وقوي لبلاده حيث يتقدم على كافة المستويات بسرعة قياسية".

وتابع قائلا: "وهو أيضا شخص يريد السلام بقوة في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم".

واختتم ترامب تدوينته قائلا: "لقد كانت لدينا علاقة رائعة خلال سنواتي في البيت الأبيض، وستكون أقوى هذه المرة!".