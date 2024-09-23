جيش الاحتلال: إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه صفد والجليل الأسفل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه رصد إطلاق 35 صاروخا باتجاه صفد ومناطق بالجليل الأسفل وتمكن من اعتراض بعضها، مشيرا إلى إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة في مفترق غولاني إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهات بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت إسرائيل الأسبوع الماضي اجتماعا لقادة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن مقتل مسئولين بارزين في الوحدة.

وجاءت هذه العملية بعد انفجارات أجهزة اتصالات لاسلكية تعرف بـ "البيجر" تستخدمها عناصر حزب الله، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وسط اتهامات من الحزب لإسرائيل بالمسئولية عن الهجوم.

وشن جيش الاحتلال، فجر الإثنين، سلسلة جديدة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وأدت الغارات الإسرائيلية على البلدات والقرى في جنوب لبنان إلى مقتل 100 شخص وجرح أكثر من 400، حسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شركة "أوجيرو" للاتصالات قولها إن لبنان تلقى نحو 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية تطلب من الناس الإخلاء.

وأفادت "رويترز" بأن سكان الجنوب تلقوا مكالمات من رقم لبناني تأمرهم بالابتعاد فورا مسافة ألف متر عن أي موقع تستخدمه جماعة حزب الله اللبنانية.

وتلقى لبنانيون في العاصمة بيروت وعدد من المناطق، مكالمات هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها إسرائيل، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعاً، وفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.



