تقرير جديد يكشف عن وجود عجز حاد في الحرفيين المهرة بالمملكة المتحدة

حذر تقرير جديد في المملكة المتحدة من أن البلاد تعاني من نقص حاد في الحرفيين المهرة، مما يهدد الطموحات المتعلقة بالإسكان.

وذكرت شركة "تشيكاتريد" أن هناك حاجة ملحة لتوظيف 3ر1 مليون عامل ماهر و 350 ألف متدرب على مدار العقد المقبل لتحقيق أهداف الحكومة والطلبات المتزايدة في صناعات البناء وتحسين المنازل والإصلاحات، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأشار التقرير إلى أنه مع تحسن الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة وتسريع عمليات التخطيط، من المتوقع أن ينمو قطاع تحسين المنازل والإصلاح بنسبة 40% خلال العقد المقبل.

ووفقا لشركة تشيكاتريد فإن هذا النمو الواعد معرض للخطر بسبب العجز الشديد في العمالة الماهرة، والذي تفاقم بسبب ارتفاع سن القوة العاملة، حيث يزيد عمر أكثر من ثلث العمال الحاليين عن 50 عاما ويخطط العديد منهم للتقاعد في غضون العقد المقبل.

ولمواجهة التقاعد، سيحتاج القطاع إلى توظيف 377 ألف عامل جديد، بالإضافة إلى 734 ألفا آخرين لتلبية الطلب الحالي في قطاعات تحسين المنازل والإصلاح والبناء، وفقا لما هو متوقع.