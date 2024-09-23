بيكهام: أذهب للتدريبات كل يوم للتأكد من وجود ميسي

كشف الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن كواليس تعاقد ناديه مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وانضم ميسي لصفوف إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023.

وقرر ميسي الرحيل للدوري الأمريكي، رغم العرض الأسطوري المقدم من جانب الهلال السعودي، الذي وصلت قيمته إلى 500 مليون يورو في الموسم.

وقال بيكهام في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "كل ما كان مهتما به ميسي، هو مكان يمكن لعائلته أن تأتي إليه للاستمتاع بحياة رائعة. كان ذلك أهم ما يريده".

وأضاف: "منذ اليوم الأول له في ميامي، كان الأمر بمثابة حلم لنا حقا. لم يصدق أحد أن ميسي أصبح لاعبا في فريقنا".

وتابع: "لكل شخص رأيه حول أفضل لاعب في التاريخ، سواء كان مارادونا أو بيليه، لكن القول بأن لدينا في الدوري الأمريكي أعظم لاعب في التاريخ، هذا بمثابة حلم".

وختم: "أنا شخصيا، لا أصدق أننا نمتلك ميسي في فريقنا، أريد فقط أن أشاهد ما يفعله كل يوم بقميص فريقنا، أذهب للتدريبات كل يوم لكي أتأكد من ذلك".