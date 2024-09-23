مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: البشرية ليست على حافة الهاوية رغم الأزمات العميقة

رغم الأزمات العميقة والمعاناة الكبيرة في أجزاء واسعة من العالم، أعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،أخيم شتاينر، عن اعتقاده بأن البشرية لا تقف على حافة الهاوية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال أعلى مسؤول ألماني في منظومة الأمم المتحدة: "المفارقة في لحظتنا التاريخية الحالية هي أننا نعيش فترة استثنائية من الصراع والدمار تحدث في الوقت نفسه الذي نعيش فيه في عصر الفرص".

وأضاف شتاينر في إشارة إلى الحروب والكوارث المدمرة التي يشهدها العالم اليوم: "هذا ليس حدثًا يحدث للمرة الأولى في التاريخ. ما تعلمناه كبشر هو أنه دائمًا ما يكون هناك يوم بعد ذلك، وهناك دائمًا غد، ويمكننا إعادة البناء وإعادة الإعمار".

ونوه شتاينر إلى أن العقود الماضية شهدت طفرة تنموية هائلة للبشرية جمعاء، حيث ارتفعت معدلات العمر المتوقع ومستوى التعليم والدخل في كل مكان، وتمكن أكثر من مليار شخص في الصين والهند من الخروج من الفقر.

وفيما يتعلق بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها زعماء حوالي 120 دولة في نيويورك، أكد شتايناير على النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة في تعامل الدول مع بعضها البعض، وقال:" بعض ألد الأعضاء يلتقون ببعضهم بعضا هنا في الممرات. ربما لا يتصافحون لكنهم يجلسون معا رغم ذلك في اللجان التي تقول داخلها غالبية الدول/تجاوزوا الصراخ في وجه بعضكم البعض/".





