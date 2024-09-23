تقديم 3300 خدمة طبية ضمن قافلة في مركز ناصر ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وقال المحافظ، إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته "د. سماح جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن تنفيذ إدارة القوافل، قافلة طبية أيام السبت والأحد 21 و22 سبتمبر الجاري، بقرية علي زيدان بمركز ناصر تضم 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1210 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان،

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة- سرطان الثدي -سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 250 مواطنا، ومجموع الخدمات التي قدمت للمواطنين القافلة 3305 خدمات.

جدير بالذكر أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.