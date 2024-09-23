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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق انتحال صفة موظفين حكوميين.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك محل بدائرة القسم بتضرره من شخصين مجهولين حضرا للمحل الخاص به وادعيا أنهما موظفان لإحدى الشركات الحكومية وأخبراه بوجود مخالفات قانونية بالمحل وطلبا منه تحويل مبلغ مالى على أحد المحافظ الإلكترونية نظير تلك المخالفات، وعقب تحويله قاما بالاستيلاء عليه وعدم التجاوب معه.

وبفحص الواقعة أمكن تحديد المتهمين المقيمين بنطاق محافظة القاهرة، وضبط بحوزتهما 2 كارنيه خاصين بالشركة المشار إليها "مزورين" وكروت، مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصايباً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين نظير مبالغ مالية.

واعترف المتهمان على شريكما الثالث، وهو مالك مركز للكمبيوتر والطباعة، وتم ضبطه وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطه الإجرامى.