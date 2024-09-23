بلومبرج: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تعميق العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشعرون بقلق بالغ إزاء كثافة تعاون روسيا مع الصين وكوريا الشمالية وإيران ضد الهيمنة الأمريكية.



وقالت الوكالة في تقريرها: "في الواقع، تشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بقلق متزايد بشأن السرعة والكثافة التي تعمل بها هذه الدول الثلاث (روسيا، الصين، إيران)، وكذلك كوريا الشمالية، على تعميق علاقاتها لتحدي الهيمنة الأمريكية على الرغم من أنهم واجهوا أقوى العقوبات التي فرضها الغرب على الإطلاق".



وأشارت "بلومبيرغ" أيضا إلى تصريح ممثل كينيا السابق لدى الأمم المتحدة ومدير مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك مارتن كيماني بأن النفوذ العالمي للولايات المتحدة يضعف بسرعة.

كما ذكرت عددا من الأمثلة حول فقدان الولايات المتحدة لمكانتها القيادية على المسرح العالمي، أحداها عدم تمكن واشنطن من إقناع إسرائيل بالدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حماس". وفشل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بحل المشكلة مع الحوثيين في اليمن، الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر.

وأضافت أنه "تم طرد واشنطن وحلفائها من قواعدهم في أفريقيا، حيث تعمل الصين وروسيا على توسيع نفوذهما في المنطقة".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا بأن عصر النظام العالمي الأحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة أصبح شيئا من الماضي، على الرغم من أن الغرب لا يريد الاعتراف بذلك.