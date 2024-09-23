انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي في سلطنة عمان

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انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي اليوم في سلطنة عمان تحت عنوان "المفهوم والتجربة عربيا"، بمشاركة نخبة من الباحثين والدارسين في مجال التوثيق من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات وقضايا تتعلق بالتأريخ الشفوي عبر ثلاثة محاور رئيسة، وهي: "المحور النظري؛ ويناقش مفهوم التأريخ الشفوي عربيا، والمحور العلمي؛ ويتناول التجارب العربية الإقليمية والعالمية (المنهج والمنتج)، والمحور المستقبلي؛ ويتطرق إلى آفاق التجربة العربية في التأريخ الشفوي".

ويهدف المؤتمر إلى دراسة إشكالية وتحديات التأريخ الشفوي ضمن خصوصية المجتمعات العربية، وتعميق الوعي بأهمية الوثيقة الشفوية في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة، والاطلاع على تجارب التأريخ الشفوي في العالم العربي.

كما يسعى إلى بحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك في المشاريع والدراسات المتخصصة، إضافة إلى إمكانيات استثمار منهجية التأريخ الشفوي ضمن المناهج الدراسية، وبحث سبل تطوير التجربة العربية في التأريخ الشفوي.

ويتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل والعروض المرئية والجلسات النقاشية المتخصصة التي تناقش التحديات والآفاق المستقبلية للتأريخ الشفوي.

وشهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر جلسة أدارها الدكتور طالب بن سيف الخضوري وناقش خلالها المحور النظري الذي جاء بعنوان "مفهوم التأريخ الشفوي عربيا"، من خلال خمس أوراق عمل.