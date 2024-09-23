 أتلتيكو مدريد يتعادل مع رايو فايكانو بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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أتلتيكو مدريد يتعادل مع رايو فايكانو بالدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:50 ص

عاد أتلتيكو مدريد لنزيف النقاط من جديد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه رايو فايكانو، مساء الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وبادر فايكانو بالتسجيل عن طريق إسحاق بالازون في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل كونور كالاجر لمصلحة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 50.

وبقي أتلتيكو، الذي تعادل للمرة الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات، في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي تعادل للمرة الثانية بالمسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوزين وخسارتين، إلى ثمانية نقاط في المركز التاسع.


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