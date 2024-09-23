قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن حالات الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي ولقائه مع الصحفيين الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من المستشفيات بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، أنه تحدث عن الموضوع باستفاضة خلال المؤتمر الصحفي على هامش الزيارة لأحد مصانع الأدوية.

ولفت إلى إجراء 11 مداخلة هاتفية مع القنوات التليفزيونية وإصدار 23 بيانًا صحفيًا، إضافة إلى نشر عدد كبير من الفيديوهات والإنفوجراف للتوعية.

وأكد أن هناك بعض المستفيدين من إثارة الشائعات، معقبًا: «اعتدنا على مدار التاريخ نرد من وقت لآخر على شائعات ومعندناش حاجة نخبيها، مررنا بكورونا وكنا صادقين فيما نقوله، ومررنا بحالات لجدري القرود وتحدثنا عنها».

واستطرد: «لا شيء يمكن أن تخفيه الدولة في التعامل مع الحالات المرضية، لأنه ببساطة شديدة جدًا لا يوجد مسئول عن المرض».

وثمن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للموقف، مختتمًا: «هناك اتصال يومي للاطمئنان على الأوضاع، وتوفير كل الوسائل التي تساعد أهل أسوان.. مفيش مشكلات في المحافظة، المدارس شغالة، فقط تأثير التواصل الاجتماعي والشائعات المغرضة التي تؤجج مشاعر المواطنين دون داع».