الجمهور يهاجم وليد فواز بسبب إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون

أثارت الحلقة السادسة من مسلسل "برغم القانون" تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تراوح ردود الفعل بين الإشادة والنقد لما فعله الفنان وليد فواز، الذي يجسد شخصية "ياسر" ضمن أحداث العمل.

وجاءت موجة من الغضب والانتقادات من الجمهور بعدما قام "ياسر" (وليد فواز) بإرشاد الشرطة إلى مكان "ليلى" (إيمان العاصي)، التي كانت مختبئة في منزله، إذ اعتبر الكثيرون هذا التصرف خيانة، مما أثار استياءهم، واسترجعوا أدواره السابقة، التي جسد فيها شخصيات سلبية، مثل مسلسلات: "صوت وصورة"، و"جودر"، و"حق عرب". ورغم الانتقادات، تلقى فواز إشادة واسعة بموهبته في تقديم هذه الأدوار المركبة.

تدور أحداث المسلسل حول المحامية "ليلى"، التي تعيش في مدينة بورسعيد، التي تستيقظ يومًا لتجد أن زوجها اختفى فجأة دون سابق إنذار. بعد محاولات حثيثة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات، وأثمر عن طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تطور الأحداث، تتكشف حقائق وأسرار تدور حول سبب اختفاء زوجها "أحمد" بشكل مفاجئ.

مسلسل "برغم القانون" بطولة: إيمان العاصي، ووليد فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وهاني عادل، ومحمد القس، وإيهاب فهمي، وعابد عنان، وفرح يوسف، وعايدة رياض، ولبني ونس، وصبري عبد المنعم، وجيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، وشادي مقار، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، ومحمد عبد العزيز.