قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الجبهة الشمالية "صعب جدا"، مؤكدا أنهم لن يمكنوا حزب الله من استخدام وسائله القتالية لمهاجمة إسرائيل.

وفي حين أوضح هاجاري انه لا تغييرات على تعلييمات الجبهة الداخلية، أعرب عن استعدادهم لتغييرها في أي وقت، قائلاً: " لدينا مهمة واحدة وهي إعادة سكان الشمال وسنفعل كل ما يتطلبه ذلك"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنهم يهاجمون بنى تحتية أنشأتها الجماعة في لبنان على مدار سنوات.

وقال هاجاري إنهم قصفوا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله، بحسب "الجزيرة".

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها صواريخ بالجليل الأسفل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شرع الآن في شن الموجة الثالثة من الغارات منذ صباح اليوم على جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي يدير الهجمات في لبنان من مقر وزارة الدفاع منذ الصباح.

وقالت المصادر إن الجيش استعد على مدار سنوات من أجل هذه الهجمات بدعم شعبة الاستخبارات وسلاح الجو، مشيرا إلى أن العمليات بلبنان شاركت فيها مئات الطائرات التي قصفت بشكل متزامن مواقع لحزب الله.